القادسية يزيد معاناة الاتفاق ويحسم ديربي الشرقية بثنائية

انتهت، منذ قليل، مباراة الاتفاق ضد القادسية، في ختام منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بفوز الفريق القدساوي بهدفين دون رد.

تأخر الاتفاق ضد القادسية

وبدأت مباراة الاتفاق ضد القادسية، التي أُقيمت على ملعب نادي الاتفاق في الدمام بشكل سريع، وظهر الفريق القدساوي بشكل أفضل واستحوذ على اللعب.

ونجح جوليانو ألفاريز، في هز الشباك بعد مرور 12 دقيقة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليشتعل ديربي الشرقية مبكرًا، حيث ضغط الفريقان بقوة لتسجيل هدف جديد.

وتألق الحارس كاستيلس، وأنقذ هدف التعادل من كارل توكو إيكامبي عند الدقيقة 27، واستمرت المحاولات، وتصدى القائم والحارس لهدف التعادل من موسى ديمبيلي عند الدقيقة 33.

واستمرت المحاولات، أملًا في هز الشباك، قبل أن يحرز جوليان كينيونيس هدفًا ثانيًا عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم القادسية ضد الاتفاق بثنائية نظيفة.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريقان محاولاتهما لتسجيل هدف جديد، حيث حاول الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تقليص الفارق، إلا أن دفاع الفريق القدساوي ظهر بشكل مميز.

وفرض الفريق القدساوي سيطرته على وسط الملعب، وظهر بشكل أفضل، لتستمر المحاولات دون جدوى، وتنتهي المباراة بخسارة الاتفاق ضد القادسية في ديربي الشرقية بنتيجة 2\0.

وفشل الاتفاق، في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي، ليتراجع إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يحتل الفريق القدساوي المركز الخامس بـ16 نقطة.