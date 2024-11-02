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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

بالأرقام.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ بقميص ليفربول

السبت ٢ نوفمبر ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
بالأرقام.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ بقميص ليفربول
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم المصري محمد صلاح، تألقه اللافت مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليسجل مزيد من الأرقام القياسية في مسيرته.

فوز ليفربول ضد برايتون

ولعب ليفربول ضد برايتون على ملعب “أنفيلد”، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح الريدز في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثنائية.

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ليفربول - محمد صلاح
لاعبو الفريق – المصدر @LFC

محمد صلاح يواصل التألق

وشارك محمد صلاح كأساسي في مباراة ليفربول ضد برايتون، ونجح في تسجيل هدف الفوز، ليصل إلى المساهمة التهديفية رقم 132 خلال 132 مباراة في البريميرليج على ملعب “أنفيلد”.

وتجاوز النجم المصري، أسطورة ليفربول، روبي فاولر، وأصبح ثامن أكثر من أحرز أهدافًا في تاريخ البريميرليج برصيد 164 هدفًا خلال 273 مباراة، وذلك وفقًا لموقع الإحصائيات “سوفاسكور”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @premierleague

وخاض محمد صلاح، 260 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضمن منافسات البريميرليج، وسجل 162 هدفًا، ووصل إلى الهدف رقم 220 مع الريدز في جميع البطولات.

ورفع النجم المصري، رصيده إلى 7 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين، التي يتصدرها نجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند صاحب الـ11 هدفًا.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

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