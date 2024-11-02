بعد أزمته مع المدرب.. فلومينينسي يُنهي تعاقده مع مارسيلو

أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي، مساء اليوم السبت، عن فسخ تعاقده مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، مارسيلو، بعد أزمته مع المدير الفني.

أزمة خلال مباراة جريميو

وشهدت مباراة فلومينينسي ضد جريميو، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري البرازيلي لكرة القدم، أزمة بين المدير الفني مانو مينيزيس ومارسيلو.

وتواجد النجم البرازيلي صاحب الـ36 عامًا، على مقاعد البدلاء، واستدعاه مانو مينيزيس، للمشاركة في الدقيقة الـ90، قبل أن يتراجع عن قراره، ليدخل في مشادة معه على خط الملعب، وأقحم لاعبًا آخر.

فلومينينسي يفسخ تعاقده مع مارسيلو

وبسبب هذه الواقعة، قرر نادي فلومينينسي، رحيل اللاعب البرازيلي عن صفوفه، وقال النادي في بيان رسمي اليوم: “أعلن نادي ومارسيلو فييرا، عن إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين”..

وأضاف النادي البرازيلي في بيانه: “لا تزال الروابط المؤسسية والعاطفية بين فلومينينسي ومارسيلو قائمة.. تم تخليد اسم الرياضي مؤخرًا في الملعب، بمركز تدريب Xerém”.

وجاء في ختام البيان، الذي نشره النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “يتقدم فلومينينسي بالشكر للاعب مارسيلو.. وسيواصل، كما هو الحال دائمًا، دعم نجاحه في جميع تحدياته”