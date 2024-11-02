بورنموث يلحق الهزيمة الأولى بمانشستر سيتي

انتهت مباراة بورنموث ضد مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بخسارة السيتيزنز للمرة الأولى هذا الموسم.

أنطوان سيمينيو يهز الشباك

وبدأت مباراة بورنموث ضد مانشستر سيتي بشكل سريع، ونجح أصحاب الأرض في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 9 دقائق فقط عن طريق تسديدة أنطوان سيمينيو.

وكاد كلويفرت أن يسجل هدفًا ثانيًا، إلا أن الحارس إيدرسون تصدى لكرته، وسدد سيمينيو كرة مرت أعلى المرمى، ورد آكي بتسديدة بعيدة، وخرجت تسديدة هالاند بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتأخر مانشستر سيتي.

فوز بورنموث ضد مانشستر سيتي

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد إيفانيلسون أن يهز الشباك بهدف ثان من تمريرة من سيمينيو، ولكن تصدى إيدرسون لتسديدته، قبل أن يسجل الهدف الثاني في شباك السيتي عند الدقيقة 64.

وارتطمت كرة تافيرنيير بالقائم، لتستمر محاولات الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورنموث الذي ظهر بشكل مميز، إلا أن لاعبيه أهدروا أكثر من فرصة، وتألق دفاع مانشستر سيتي.

ونجح يوسكو جفارديول، في تقليص الفارق عند الدقيقة 82، واستمرت المحاولات في الدقائق الأخيرة لتسجيل هدف جديد، وأهدر هالاند فرصة هدف محقق، لتنتهي المباراة بفوز بورنموث ضد مانشستر سيتي بنتيجة 2\1.