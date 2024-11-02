ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة التاسعة

حافظ الهلال بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، على تواجده منفردًا في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة.

نتائج مباريات اليوم

واُختتمت منافسات الجولة التاسعة، مساء اليوم السبت، بـ3 مباريات، شهدت تعادل الفتح ضد الفيحاء بهدف لكل فريق، وتعادل التعاون مع الخلود بالنتيجة ذاتها.

وانتهى ديربي الشرقية بين الاتفاق والقادسية، الذي أُقيمت على ملعب نادي الاتفاق في الدمام، بفوز الفريق القدساوي، ليواصل نتائجه الإيجابية ويتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

جدول ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة التاسعة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الصدارة برصيد 25 نقطة، يليه الاتحاد بـ24 نقطة، ثم النصر ثالثًا برصيد 19 نقطة.

ويحتل الشباب، المركز الرابع برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن القادسية، ثم الرياض في المركز السادس برصيد 14 نقطة، يليه الخليج بـ13 نقطة، وحل التعاون ثامنًا برصيد 12 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع الأهلي والاتفاق، ثم العروبة في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود، في المركز الـ13 برصيد 8 نقاط، متساويًا مع ضمك، ثم الخلود في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع الفيحاء، ثم الوحدة بـ6 نقاط، والفتح بـ5 نقاط.