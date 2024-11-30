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الاتحاد منفردًا بالصدارة والهلال ثانيًا

ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ12

السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ12
المواطن - فريق التحرير

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عزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تواجده منفردًا في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد نهاية منافسات الجولة الثانية عشر.

نتائج مباريات اليوم

وفاز التعاون على الرائد بهدف نظيف على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مضيفه الاتفاق بأربعة أهداف دون رد.

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وفي ختام منافسات الجولة الـ12، حل الهلال ضيفًا على الشباب في ملعبه بالرياض، وانتهت المباراة بتحقيق الأزرق لفوز صعب بنتيجة 2- 1، في لقاء شهد حالة طرد لكل فريق.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ12، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ33 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال، يليه النصر بـ25 نقطة، بالتساوي مع القادسية، ثم الشباب بـ22 نقطة.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى المركز السادس، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة، يليه الخليج بـ19 نقطة، ثم التعاون والرياض برصيد 18 نقطة، ثم الرائد بـ14 نقطة، متساويًا مع ضمك.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة، في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 12 نقطة، ثم الخلود في المركز الـ14 برصيد 10 نقاط.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز الـ15 برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع الوحدة، ثم الفيحاء في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين عن الفتح متذيل الترتيب.

الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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