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في ختام منافسات الجولة الـ12

تعادل الشباب والهلال إيجابيًّا في شوط أول مثير

السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٧ مساءً
تعادل الشباب والهلال إيجابيًّا في شوط أول مثير
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب والهلال، في ختام منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1- 1.

تعادل الشباب والهلال

وبدأت مباراة الشباب والهلال المقامة على نادي الشباب في الرياض بشكل سريع، وكاد الأزرق أن يهز الشباك من خطأ دفاعي، إلا أن الحارس عبدالله المعيوف تصدى للكرة عند الدقيقة الرابعة.

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ونجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في فض اشتباك التعادل السلبي برأسية رائعة عند الدقيقة السادسة من هجمة مرتدة سريعة، وأدرك الأزرق التعادل عند الدقيقة 13 برأسية سيرجي سافيتش.

عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر @AlShababSaudiFC

محاولات مستمرة

وسدد حمدالله مقصية عند الدقيقة 21، ولكن ذهبت الكرة بعيدًا، وأطلق محمد الثاني تسديدة قوية اصطدمت بالشباك الجانبية عند الدقيقة 24، وواصل الشباب الضغط بقوة بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني.

وأطلق حمدالله تسديدة قوية أبعدها الدفاع عند الدقيقة 30، ولعب محمد القحطاني رأسية، ولكن الحكم أكد وجود تسلل عند الدقيقة 32، ونجح المهاجم المغربي في هز الشباك، إلا أنه تم إلغاء الهدف لوجود تسلل.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب السنغالي كاليدو كوليبالي عند الدقيقة 44، ليُكمل الأزرق المباراة بعشرة لاعبين، وتنتهي أحداث الشوط الأول بتعادل الشباب والهلال بهدف لكل فريق.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

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