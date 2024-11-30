توضيح مهم من مساند بشأن أجر العمالة المنزلية

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قالت منصة مساند: إن الأجر الذي يجب على صاحب العمل الالتزام به هو الأجر المتفق عليه في عقد التوسط ويُدفع في نهاية كل شهر ميلادي لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تصدر بشأن حماية الأجور.
كذلك أوضحت منصة مساند، أن تحويل رواتب العمالة المنزلية متاح عبر المحافظ الرقمية التالية: Stcpay, Urpay, AlinmaPay, Enjaz, Mobily Pay، وسيتم توثيق عمليات الدفع عبر البرنامج، ويتم تحويل الراتب من خلال الخطوات التالية:
الخطوة الأولى: استخراج رقم للعامل/ة المنزلي/ة بالرقم المربوط على إقامته
الخطوة الثانية: إنشاء حساب للعامل المنزلي في إحدى المحافظ الرقمية
الخطوة الثالثة:
• يذهب صاحب العمل إلى المحفظة المختارة
• يختار أيقونة “رواتب العمالة المنزلية“
• ستظهر بيانات العمالة المسجلة باسم صاحب العمل
• يضغط “تأكيد الدفع”
كما يمكن تحويل راتب مقدم، سلفة، خصم مع كتابة ملاحظة بنوعها.