توقعات بـ أمطار رعدية غزيرة على معظم المناطق

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أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن المركز توقع ارتفاع درجات الحرارة الصغرى في الرياض إلى 16 مئوية نهاية الأسبوع.
وتابع العقيل خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية أن القريات تسجل أدنى حرارة اليوم في المملكة بـ 3 درجات مئوية.
وأشار إلى استمرار فرصة سقوط أمطار رعدية غزيرة على معظم مناطق المملكة.