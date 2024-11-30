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في ختام منافسات الجولة الـ12

ثنائية سافيتش تمنح الهلال فوزًا صعبًا ضد الشباب

السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
ثنائية سافيتش تمنح الهلال فوزًا صعبًا ضد الشباب
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الشباب ضد الهلال، في ختام منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، بتحقيق الأزرق لفوز هام بهدفين مقابل هدف.

تعادل إيجابي

وبدأت مباراة الشباب ضد الهلال، التي أُقيمت على نادي الشباب في الرياض بشكل سريع، وكاد الأزرق أن يهز الشباك من خطأ دفاعي، إلا أن الحارس عبدالله المعيوف تصدى للكرة عند الدقيقة الرابعة.

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لقطات من استعدادات وتدريبات النصر

لقطات من استعدادات وتدريبات النصر

ونجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في فض اشتباك التعادل السلبي برأسية رائعة عند الدقيقة السادسة من هجمة مرتدة سريعة، وأدرك الأزرق التعادل عند الدقيقة 13 برأسية سيرجي سافيتش.

عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر @StatsSPL

وسدد حمدالله مقصية عند الدقيقة 21، ولكن ذهبت الكرة بعيدًا، وأطلق محمد الثاني تسديدة قوية اصطدمت بالشباك الجانبية عند الدقيقة 24، وواصل الشباب الضغط بقوة بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني.

وأطلق حمدالله تسديدة قوية أبعدها الدفاع عند الدقيقة 30، ولعب محمد القحطاني رأسية، ولكن الحكم أكد وجود تسلل عند الدقيقة 32، ونجح المهاجم المغربي في هز الشباك، إلا أنه تم إلغاء الهدف لوجود تسلل.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب السنغالي كاليدو كوليبالي عند الدقيقة 44، ليُكمل الأزرق المباراة بعشرة لاعبين، وتنتهي أحداث الشوط الأول بتعادل الشباب والهلال بهدف لكل فريق.

الشباب ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

خسارة الشباب ضد الهلال

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، مرر مصعب الجوير الكرة إلى بونافينتورا الذي هدد المرمى بتسديدة قوية عند الدقيقة 50، وأبعد المعيوف عرضية من ألكسندر ميتروفيتش عند الدقيقة 57.

ومنح الحكم البطاقة الحمراء مباشرة لنادر الشراري عند الدقيقة 58، ليُكمل الشباب المباراة بعشرة لاعبين، وسجل سافيتش الهدف الثاني من ركلة حرة عند الدقيقة 62، ثم أهدر ميتروفيتش فرصة عند الدقيقة 64.

سافيتش
سافيتش يسدد الركلة – المصدر @SPL

وكاد الهلال أن يسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 67، إلا أن رأسية سافيتش مرت بجوار القائم، واستمرت المحاولات من الفريقين لهز الشباك مجددًا، وأطلق جوانكا تسديد مرت بجوار المرمى عند الدقيقة 78.

وأهدر حمدالله فرصة التعادل عند الدقيقة 82، ومرر الشويرخ كرة للمهاجم المغربي؛ ليسددها في الشباك الجانبية عند الدقيقة 87، وواصل الفريقان محاولات التسجيل، دون جدوى، لتنتهي المباراة بخسارة الشباب ضد الهلال.

الشباب ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @AlShababSaudiFC

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