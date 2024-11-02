حديقة الرياض زوو.. أنشطة تفاعلية تعزز تجربة الزوار بعروض الطيور

تقدم حديقة “الرياض زوو” ضمن فعاليات موسم الرياض 2024 بنسخته الخامسة، تجربة استثنائية لعشاق الحياة البرية، تتميز هذا العام بعرض جديد للطيور، يجذب الزوار في أجواء ترفيهية مشوقة تناسب أفراد العائلة.

عروض حديقة الرياض زوو

وطورت منطقة المزرعة لتتيح أنشطة تفاعلية مباشرة تهدف لفهم التنوع البيئي وأهمية الحفاظ على الطبيعة، والحرص على تقديم تجربة تعليمية مثرية وفرصة فريدة للتعرف على تفاصيل الحياة الحيوانية وكيفية الاهتمام بالبيئة، وتعزيز الوعي البيئي.

وتوفر الحديقة منافذ بيع متنوعة وعربات طعام متنقلة تقدم تشكيلة واسعة من الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى مناطق استراحة مناسبة للعائلات لضمان راحتهم وتلبي احتياجاتهم وتجعل من “الرياض زوو” وجهة شاملة تجمع بين الترفيه والتعلم.

فعاليات موسم الرياض

وتفتح “الرياض زوو” أبوابها يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، مما يمنح الزوار الوقت الكافي للاستمتاع بمرافقها المتنوعة على مساحة تمتد إلى 161 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 1400 حيوان من مختلف الأنواع.

وتأتي هذه الإضافات ضمن التزام “موسم الرياض” بتقديم تجارب ترفيهية وتعليمية متكاملة لجميع الأعمار، مما يجعل الحديقة وجهة مثالية لقضاء يوم مليء بالمغامرات.