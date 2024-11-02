حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنًا وطفلتيه من الغرق

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة جازان مواطنًا وطفلتيه من الغرق أثناء ممارسة السباحة في أماكن غير مخصصة لذلك، وتم تقديم المساعدة لهم.

اتباع إرشادات وتعليمات السلامة

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية والسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.