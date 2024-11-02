Icon

القبض على مواطن ومقيم لترويجهما الشبو والأقراص المخدرة Icon جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 13 برنامجًا للدبلوم عن بعد Icon فسخ تعاقد بوغبا مع يوفنتوس رسميًا Icon تنافس مثير بين الصقارين باليوم الثالث من كأس نادي الصقور Icon الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو Icon رونالدو يقود هجوم البرتغال ضد بولندا Icon الأخضر تحت 21 عامًا يتعادل مع البحرين Icon عملية نوعية تحبط تهريب 200 كيلوجرام من القات بجازان Icon الأخضر يسعى لاستعادة بريقه هجوميًّا Icon المرور: تمديد فترة تخفيض المخالفات المتراكمة لا يتطلب التسجيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أثناء ممارسة السباحة في أماكن محظورة

حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنًا وطفلتيه من الغرق

السبت ٢ نوفمبر ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنًا وطفلتيه من الغرق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة جازان مواطنًا وطفلتيه من الغرق أثناء ممارسة السباحة في أماكن غير مخصصة لذلك، وتم تقديم المساعدة لهم.

اتباع إرشادات وتعليمات السلامة

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية والسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

قد يهمّك أيضاً
الدفاع الجوي يعترض باليستيًّا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

الدفاع الجوي يعترض باليستيًّا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

السجن 30 شهراً و غرامة 25 ألف ريال حال الاقتراب من المناطق الحدودية المحظورة

السجن 30 شهراً و غرامة 25 ألف ريال حال الاقتراب من المناطق...

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود يحبط تهريب 6 آلاف قرص مخدر بعسير
أخبار أمنية

حرس الحدود يحبط تهريب 6 آلاف قرص...

أخبار أمنية
القبض على مخالف لتهريبه القات في جازان
السعودية اليوم

القبض على مخالف لتهريبه القات في جازان

السعودية اليوم
عمليتان نوعيتان.. حرس الحدود يحبط تهريب 1076 كجم من القات المخدر
أخبار أمنية

عمليتان نوعيتان.. حرس الحدود يحبط تهريب 1076...

أخبار أمنية
القبض على مواطن أقدم على جريمة مخلة بالشرف
السعودية اليوم

القبض على مواطن أقدم على جريمة مخلة...

السعودية اليوم
القبض على مواطن نقل 5 مخالفين في جازان
السعودية اليوم

القبض على مواطن نقل 5 مخالفين في...

السعودية اليوم
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 25 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر
أخبار أمنية

القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 25 كيلوجرامًا...

أخبار أمنية
القبض على مقيم نقل مخالفين في جازان
السعودية اليوم

القبض على مقيم نقل مخالفين في جازان

السعودية اليوم
القبض على مخالف لتهريبه 249 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على مخالف لتهريبه 249 كيلو قات...

السعودية اليوم