Icon

تشيلسي يفوز على أستون فيلا بثلاثية Icon مسار العصا البيضاء.. “المواطن” توثق تجربة المكفوفين في قطار الرياض Icon طريقة معرفة الأجر المسجل والخاضع للاشتراك في التأمينات Icon بثنائية.. ريال مدريد يعبر خيتافي Icon فيصل بن فرحان يرأس وفد السعودية بالقاهرة بمؤتمر مساعدات غزة Icon إنتر ميامي يقتحم مفاوضات ضم محمد صلاح Icon لقطات من استقبال محمد بن زايد لولي العهد في الإمارات Icon موعد مباراة النصر والسد والقنوات الناقلة Icon وزير الخارجية الكويتي: القمة الخليجية الـ45 شهدت اعتماد العديد من القرارات المهمة Icon درجات الحرارة المتوقعة في الرياض خلال ديسمبر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

حمدالله ثالث لاعب يهز شباك الهلال مع 3 فرق

السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢٣ مساءً
حمدالله ثالث لاعب يهز شباك الهلال مع 3 فرق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصل مهاجم الشباب، المغربي عبدالرزاق حمدالله، تألقه في مباريات الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليُحقق رقمين مميزين.

حمدالله يحقق رقمين مميزين

وبدأ حمدالله، مباراة الشباب ضد الهلال المقامة الآن بشكل أساسي، ونجح في هز شباك الأزرق برأسية رائعة عند الدقيقة السادسة من أحداث الشوط الأول.

قد يهمّك أيضاً
السومة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وباختاكور

السومة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وباختاكور

دي سوزا: الدوري السعودي مختلف والفوز على #النصر أجمل ذكرى

دي سوزا: الدوري السعودي مختلف والفوز على #النصر أجمل ذكرى

عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر @AlShababSaudiFC

وأصبح المهاجم المغربي، ثالث لاعب يسجل في مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع 3 فرق مختلفة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد مهند عسيري وإلتون جوزيه.

كما عادل حمدالله، رقم إلتون جوزيه كثالث أكثر لاعب سجل ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري المحترفين برصيد 6 أهداف، خلف محمد السهلاوي صاحب الـ11 هدفًا، وعمر السومة بـ9 أهداف.

عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر @SPL

تعادل الشباب ضد الهلال

وانتهى، قبل قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الهلال المقامة على ملعب نادي الشباب في الرياض، في ختام منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1- 1.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع الأزرق في المركز الثاني برصيد 28 نقطة.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الرياض يزيد أوجاع الفتح بثنائية
آخر الاخبار

الرياض يزيد أوجاع الفتح بثنائية

آخر الاخبار
سالم الدوسري يسعى لفض شراكته مع غوميز
الرياضة

سالم الدوسري يسعى لفض شراكته مع غوميز

الرياضة
البليهي يمنح الهلال التقدم ضد السد
الرياضة

البليهي يمنح الهلال التقدم ضد السد

الرياضة
الأهلي يواصل انتصاراته ويعبر الوحدة بهدف
الرياضة

الأهلي يواصل انتصاراته ويعبر الوحدة بهدف

الرياضة
الاتحاد في الصدارة.. ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ11
الرياضة

الاتحاد في الصدارة.. ترتيب دوري روشن بعد...

الرياضة
أعلى حصيلة نقاط تُحفز الاتحاد لمواصلة التألق
الرياضة

أعلى حصيلة نقاط تُحفز الاتحاد لمواصلة التألق

الرياضة
الأهلي يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة
الرياضة

الأهلي يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة

الرياضة
ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ12
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ12

الرياضة