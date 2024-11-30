حمدالله ثالث لاعب يهز شباك الهلال مع 3 فرق

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واصل مهاجم الشباب، المغربي عبدالرزاق حمدالله، تألقه في مباريات الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليُحقق رقمين مميزين.
وبدأ حمدالله، مباراة الشباب ضد الهلال المقامة الآن بشكل أساسي، ونجح في هز شباك الأزرق برأسية رائعة عند الدقيقة السادسة من أحداث الشوط الأول.
وأصبح المهاجم المغربي، ثالث لاعب يسجل في مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع 3 فرق مختلفة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد مهند عسيري وإلتون جوزيه.
كما عادل حمدالله، رقم إلتون جوزيه كثالث أكثر لاعب سجل ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري المحترفين برصيد 6 أهداف، خلف محمد السهلاوي صاحب الـ11 هدفًا، وعمر السومة بـ9 أهداف.
وانتهى، قبل قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الهلال المقامة على ملعب نادي الشباب في الرياض، في ختام منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1- 1.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع الأزرق في المركز الثاني برصيد 28 نقطة.