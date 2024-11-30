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ينتج عنه اضطرابات نفسية حادة

خلط الأمفيتامين مع مواد أخرى يسبب تلفًا شديدًا في الدماغ

السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ الساعة ٩:٣٣ مساءً
خلط الأمفيتامين مع مواد أخرى يسبب تلفًا شديدًا في الدماغ
المواطن- فريق التحرير

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أكد استشاري الطب النفسي والإدمان الدكتور محمد المقهوي، أن خلط مادة الأمفيتامين مع المواد الأخرى، يسبب أعراض نفسية حادة ظهرت مؤخرًا، كما تسبب تلفًا شديدًا في خلايا الدماغ.

اضطرابات نفسية حادة

وقال المقهوي خلال مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية: إن عملية الخلط التي تحدث لمادة الأمفيتامين، في بعض الحالات تكون غير قابلة للشفاء، وينتج عنه اضطرابات نفسية حادة تصل إلى الفصام حتى بعد التعافي من الإدمان، وبالتالي انتقل الشخص من كونه مدمنًا فقط إلى شخص مريض نفسي باضطراب ما يسمى بـ الفصام.

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