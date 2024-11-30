خلط الأمفيتامين مع مواد أخرى يسبب تلفًا شديدًا في الدماغ

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أكد استشاري الطب النفسي والإدمان الدكتور محمد المقهوي، أن خلط مادة الأمفيتامين مع المواد الأخرى، يسبب أعراض نفسية حادة ظهرت مؤخرًا، كما تسبب تلفًا شديدًا في خلايا الدماغ.
وقال المقهوي خلال مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية: إن عملية الخلط التي تحدث لمادة الأمفيتامين، في بعض الحالات تكون غير قابلة للشفاء، وينتج عنه اضطرابات نفسية حادة تصل إلى الفصام حتى بعد التعافي من الإدمان، وبالتالي انتقل الشخص من كونه مدمنًا فقط إلى شخص مريض نفسي باضطراب ما يسمى بـ الفصام.