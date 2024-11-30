سبورتنج لشبونة يُكرم كريستيانو رونالدو بطريقة فريدة

كشف نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، مساء اليوم السبت، عن قميصه الثالث، عن طريق أشهر ناشئيه، كريستيانو رونالدو، قائد النصر الحالي.

سبورتنج لشبونة يُكرم كريستيانو رونالدو

وأعلن سبورتنج لشبونة، عن قميصه الجديد، وجاء باللونين الأسود والذهبي ويحمل رقم 7 الخاص بكريستيانو رونالدو، في جزئه الأمامي.

وعلق النادي عبر حسابه على منصة “إكس”، قائلًا: “ثمة أرقام تترك إرثًا لأن وراءها أشخاص يبنونها يوما تلو الآخر.. نأتي بالرقم 7 بشكل غير مسبوق وبكل فخر.. تكريما لكريستيانو وكراته الذهبية الخمسة”.

ونشر نادي سبورتنج لشبونة، مقطع فيديو، وظهر في نهايته نجل النجم البرتغالي، جونيور كريستيانو رونالدو، مرتديًا القميص الثالث للفريق في موسم 2024/ 2025.

وكان النجم البرتغالي، قد لعب موسم 2002/ 2003 مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج لشبونة، وخطف الأنظار بقميصه، لينتقل إلى مانشستر يونايتد، ويبدأ رحلة الانطلاق نحو النجومية.

915 هدفًا مع الأندية والبرتغال

وكان رونالدو، قد رفع رصيده إلى 915 هدفًا مع الأندية ومنتخب البرتغال، ليُعزز رقمه كالهداف التاريخي لكرة القدم، بينهم 5 أهداف خلال 31 مباراة مع سبورتنج لشبونة.