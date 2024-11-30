طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد عبر أبشر

تشيلسي يفوز على أستون فيلا بثلاثية مسار العصا البيضاء.. “المواطن” توثق تجربة المكفوفين في قطار الرياض طريقة معرفة الأجر المسجل والخاضع للاشتراك في التأمينات بثنائية.. ريال مدريد يعبر خيتافي فيصل بن فرحان يرأس وفد السعودية بالقاهرة بمؤتمر مساعدات غزة إنتر ميامي يقتحم مفاوضات ضم محمد صلاح لقطات من استقبال محمد بن زايد لولي العهد في الإمارات موعد مباراة النصر والسد والقنوات الناقلة وزير الخارجية الكويتي: القمة الخليجية الـ45 شهدت اعتماد العديد من القرارات المهمة درجات الحرارة المتوقعة في الرياض خلال ديسمبر
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الأحد، عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.
وقالت الإدارة العامة للمرور عبر منصة إكس: إن طريقة الوصول للخدمة تكون عبر الدخول لمنصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدمات، ثم اختيار المرور، واختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.