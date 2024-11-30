طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد عبر أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الأحد، عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر منصة إكس: إن طريقة الوصول للخدمة تكون عبر الدخول لمنصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدمات، ثم اختيار المرور، واختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.