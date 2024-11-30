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على مساحة 106.616 مترًا مربعًا

فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مدينة لبيع مواد البناء في صبيا

السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٧ مساءً
فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مدينة لبيع مواد البناء في صبيا
المواطن - واس

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أعلنت أمانة منطقة جازان، عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مدينة البناء بصبيا، على مساحة 106.616 مترًا مربعًا، وبعقد يمتد لـ 25 عامًا.

وأوضحت الأمانة، أن الفرصة الاستثمارية عبارة عن مدينة متخصصة لبيع مواد البناء ومعدات البناء والاثاث، وخدمات مساندة، وأنشطة تجارية، وسوق مركزي.

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ودعت أمانة جازان، الراغبين في الدخول بالمنافسة على الفرصة الاستثمارية والاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر تطبيق الاستثمار البلدي “فرص” أو الدخول عبر الرابط: هنا مشيرة إلى أن آخر موعد لاستلام العروض وفتح المظاريف سيكون بتاريخ 2024/12/3 م.

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