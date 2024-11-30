فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مدينة لبيع مواد البناء في صبيا

أعلنت أمانة منطقة جازان، عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مدينة البناء بصبيا، على مساحة 106.616 مترًا مربعًا، وبعقد يمتد لـ 25 عامًا.

وأوضحت الأمانة، أن الفرصة الاستثمارية عبارة عن مدينة متخصصة لبيع مواد البناء ومعدات البناء والاثاث، وخدمات مساندة، وأنشطة تجارية، وسوق مركزي.

ودعت أمانة جازان، الراغبين في الدخول بالمنافسة على الفرصة الاستثمارية والاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر تطبيق الاستثمار البلدي “فرص” أو الدخول عبر الرابط: هنا مشيرة إلى أن آخر موعد لاستلام العروض وفتح المظاريف سيكون بتاريخ 2024/12/3 م.