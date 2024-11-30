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مستند تحت الدراسة فما الموقف في حساب المواطن؟

السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
مستند تحت الدراسة فما الموقف في حساب المواطن؟
المواطن- فريق التحرير

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قال حساب المواطن: إنه في حال وجود مستند تحت الدراسة يرجى الانتظار حتى يتم الرد بالقبول أو الرفض في أقرب وقت ممكن، ويمكن معرفة حالة المستند عن طريق الحساب (ملف المستفيد، المرفقات).

توجيه القيادة الرشيدة:

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

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يأتي هذا القرار استمرارًا للاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.

الاستعلام عن مبلغ الدعم

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع حساب المواطن
  • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
  • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
  • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
  • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب
  • تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
حساب المواطن
حساب المواطن

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

  1. تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
  2. فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
  3. الضغط على “استعلام”
  4. إدخال رقم الهوية الوطنية
  5. الضغط على “بحث”
  6. سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

مركز الاتصال الموحد:

  1. الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
  2. اختيار اللغة العربية.
  3. اختيار خدمة “حساب المواطن”.
  4. اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
  5. سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

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