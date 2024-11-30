مستند تحت الدراسة فما الموقف في حساب المواطن؟

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قال حساب المواطن: إنه في حال وجود مستند تحت الدراسة يرجى الانتظار حتى يتم الرد بالقبول أو الرفض في أقرب وقت ممكن، ويمكن معرفة حالة المستند عن طريق الحساب (ملف المستفيد، المرفقات).
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
يأتي هذا القرار استمرارًا للاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.
ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: