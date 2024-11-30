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حركة التنقل خلال هذا الأسبوع ستكون صعبة للغاية

موجات الثلوج تجتاح شمال أمريكا ودرجات حرارة تحت الصفر 

السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢٢ مساءً
موجات الثلوج تجتاح شمال أمريكا ودرجات حرارة تحت الصفر 
المواطن- فريق التحرير

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شهدت بلدات شمال ولاية نيويورك تساقط أولى موجات الثلوج لهذا الموسم، وسط توقعات أن يستمر البرد القارس والثلوج الغزيرة حتى الأسبوع القادم؛ مما قد يتسبب في مخاطر على مناطق البحيرات الكبرى والسهول ومنطقة الغرب الأوسط الأمريكي.

حركة السفر صعبة

وأفادت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية اليوم أن حركة السفر والتنقل خلال هذا الأسبوع ستكون صعبة للغاية، خاصةً في المناطق التي قد تتراكم فيها عدة أقدام من الثلوج بسرعة شديدة.

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وفي الثلث الشرقي من الولايات المتحدة توقعت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية بأن تصل درجات الحرارة لأدنى بحوالي 10 درجات عن المعدل الطبيعي.

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