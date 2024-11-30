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وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع

السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٧ مساءً
وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والرياض، وينبع.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مراجع خارجي/ عمليات التدقيق (جدة).

– ممثل دعم المبيعات (الرياض).

– محاسب/ حسابات المدفوعات (الرياض).

– مشغل/ عمليات التكسير (ينبع).

– مستشار أول/ عمليات الدمج والاستحواذ (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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