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بهدف تعزيز فهم المتدربين للتاريخ السعودي الغني

30 متدربًا من برنامج الإرشاد السياحي يزورون مكتبة الملك عبدالعزيز 

السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٨ مساءً
30 متدربًا من برنامج الإرشاد السياحي يزورون مكتبة الملك عبدالعزيز 
المواطن- فريق التحرير

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في إطار تعزيز معارف المتدربين في مجال السياحة الثقافية، قام 30 متدربًا من برنامج الإرشاد السياحي التابع لوزارة السياحة بزيارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في الرياض. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى إكساب المتدربين خبرات عملية تعزز مهاراتهم في تقديم تجارب سياحية ثقافية مميزة.

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جوانب متعددة من السياحة الثقافية

خلال الزيارة، تعرف المتدربون على جوانب متعددة من السياحة الثقافية، حيث زاروا معرض المسكوكات التاريخية الذي يضم مجموعة نادرة تعكس تطور العملات في مختلف العصور. كما حضروا عرضًا خاصًّا لفيلم “الأميرة أليس حفيدة الملكة فكتوريا ملكة بريطانيا خلال زيارتها للمملكة العربية السعودية عام 1938م الموافق 1365هـ في أول زيارة لأحد أفراد العائلة المالكة في بريطانيا للمملكة ، والذي يتناول أيضًا جوانب من التراث الثقافي والاجتماعي للمملكة قديمًا.

وتهدف مثل هذه الزيارات إلى تعزيز فهم المتدربين للتاريخ السعودي الغني، وتطوير قدراتهم في تقديم محتوى سياحي ثقافي يعكس عمق المملكة وتنوعها.

 

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