الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية

مرافق جدة السياحية جاهزة لاستقبال الزوار خلال الإجازة الميزان التجاري ينمو بـ 30% في أكتوبر 2024م ويبلغ أكثر من 20 مليار ريال نجاح علاج أول حالة دوالي الساقين بتقنية المايكروويف في السعودية التزموا بقواعد السلامة المرورية لضمان رحلة آمنة خلال الإجازة مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12102 نقطة خطوات طلب تقرير شهادة خلو سوابق عبر أبشر الغذاء والدواء تحذر مخالفي نظامها: السجن 10 سنوات وغرامة تجمد الماء وارد.. الليلة ذروة الموجة الباردة 142 حديقة ومتنزهًا تستقبل أهالي وزوار الباحة القبض على مخالفين لتهريبهما 89550 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
دشّن رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الدكتور صالح بن علي العقلا، أمس، المنصة الإلكترونية لمجلات الجامعة الإسلامية، وذلك بحضور عدد من القيادات التعليمية بالجامعة.
وتعد المنصة نظامًا إلكترونيًّا متكاملًا؛ لاستقبال وتحكيم الأبحاث العلمية، ومتابعة إجراءات نشرها، بما يحقق سهولة إجراءات النشر العلمي، وضمان جودة التحكيم وفق أعلى المعايير العالمية، ويمكن الدخول إلى المنصة عبر الرابط التالي : https://journals.iu.edu.sa/ .
من جهته، أكّد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور علي الزهراني، أنّ الجامعة الإسلامية تواصل جهودها؛ لتعزيز المجال البحثي، وتقديم أحدث الحلول التقنية، مشيرًا إلى أنّ المنصة تُسهم في تسهيل تحكيم البحوث العلمية، من خلال جمع جميع المجلات العلمية في مكان واحد، مما يضمن الكفاءة والشفافية في عملية النشر والتحكيم.
بدوره، أوضح مدير مركز مصادر المعرفة بالجامعة الأستاذ الدكتور حمد العلوي، أنّ المنصة تمثّل نقلة نوعيّة في إدارة الأبحاث العلمية، حيث توفر خدمات متعددة تشمل استقبال وتحكيم الأبحاث، وإنشاء قاعدة بيانات للمحكمين، وعرض ضوابط النشر وإجراءات التحكيم، وتوفير معلومات تفصيلية عن إصدارات المجلات، كما تستهدف المنصة الباحثين، والمحكمين، والفاحصين، وطلاب الدراسات العليا.