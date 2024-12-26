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الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية

الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية
المواطن - فريق التحرير

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دشّن رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الدكتور صالح بن علي العقلا، أمس، المنصة الإلكترونية لمجلات الجامعة الإسلامية، وذلك بحضور عدد من القيادات التعليمية بالجامعة.

وتعد المنصة نظامًا إلكترونيًّا متكاملًا؛ لاستقبال وتحكيم الأبحاث العلمية، ومتابعة إجراءات نشرها، بما يحقق سهولة إجراءات النشر العلمي، وضمان جودة التحكيم وفق أعلى المعايير العالمية، ويمكن الدخول إلى المنصة عبر الرابط التالي : https://journals.iu.edu.sa/ .

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من جهته، أكّد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور علي الزهراني، أنّ الجامعة الإسلامية تواصل جهودها؛ لتعزيز المجال البحثي، وتقديم أحدث الحلول التقنية، مشيرًا إلى أنّ المنصة تُسهم في تسهيل تحكيم البحوث العلمية، من خلال جمع جميع المجلات العلمية في مكان واحد، مما يضمن الكفاءة والشفافية في عملية النشر والتحكيم.

بدوره، أوضح مدير مركز مصادر المعرفة بالجامعة الأستاذ الدكتور حمد العلوي، أنّ المنصة تمثّل نقلة نوعيّة في إدارة الأبحاث العلمية، حيث توفر خدمات متعددة تشمل استقبال وتحكيم الأبحاث، وإنشاء قاعدة بيانات للمحكمين، وعرض ضوابط النشر وإجراءات التحكيم، وتوفير معلومات تفصيلية عن إصدارات المجلات، كما تستهدف المنصة الباحثين، والمحكمين، والفاحصين، وطلاب الدراسات العليا.

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