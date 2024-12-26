القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من إيقاف مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا بعد اتهامه بحيازة سلاح أبيض، حيث تم العثور بحوزته على “مطوتين” في منطقة الزمالك بالقاهرة اليوم الخميس.

وتم اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحريات القبض على حمو بيكا

وأظهرت التحريات الأولية أن حمو بيكا كان هاربًا من تنفيذ 3 أحكام قضائية ضده، وهو ما يضاف إلى ملفه القانوني.

يذكر أن حمو بيكا كان قد تم إيقافه من نقابة الموسيقيين المصريين، ولكن في منتصف سبتمبر الماضي أعلن مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، عن عودة حمو بيكا إلى الغناء.

وأكد كامل على أنه في حال استخدام بيكا كلمات لا تناسب الذوق العام، فإنه سيتم إيقافه ومنعه من الغناء فورًا.

وشدد نقيب الموسيقيين حينها على أهمية الالتزام بشروط وقوانين النقابة لجميع مطربي المهرجانات.

تحذير بالشطب من النقابة

كما أكد أن من يخالف القانون سيتم إيقافه على الفور وتحويله للتحقيق، مشددًا على أن أغاني المهرجانات في الوقت الحالي أصبحت خالية من المصطلحات التي لا تليق بالمجتمع المصري، والوحيد الذي خالف هذه القوانين هو حمو بيكا، حيث إنه عاد من جديد للغناء بشكل غير لائق.

ووجه نقيب المهن الموسيقية تحذيرًا لحمو بيكا بشطبه من النقابة إذا تكرر وسخر على السوشيال ميديا بهدف التريند، على خلفية ترويجه لحفلاته الغنائية في أمريكا.