اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث

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كشفت اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته التاسعة عن حالات العبث، في فئة بيرق الموحد اللون “شعل”، وفئة سيف الملك اللون صفر.
وأوضحت أن الحالات تتمثل في شريحتي 000816FEF4 للون الشعل بفئة بيرق الموحد ، و 0008152557 للون الصفر بفئة سيف الملك.
من جانبها أكدت اللجنة القانونية، ملاحقة المخالفين لتحقيق المنافسة العادلة.