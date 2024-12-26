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جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين

الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٤ مساءً
جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين
المواطن - فريق التحرير

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سجّلت جامعة طيبة بالمدينة المنورة براءتي اختراعٍ معتمدتين من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وذلك لتطوريها نظام إطفاء أوتوماتيكي للحرائق، واختراعًا يسهل عملية حياكة الأقمشة الثقيلة بتقنية البلازما الباردة.

ويعمل نظام الإطفاء الأوتوماتيكي للحرائق على إطفاء الحريق دون الإضرار بالمواد الحساسة للماء، مثل الإلكترونيات والكتب والمعدات، لاعتماده على قماش مقاوم للماء والحريق، يتم تركيبه على شكل ستائر إلكترونية “Roller” تنسدل في حال نشوب حريق لتغطية الأرفف وحمايتها من الضرر.

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أما اختراع حياكة الأقمشة الثقيلة، يعمل على تطوير جيل جديد من ماكينات الحياكة الصناعية، ذات معدل تغريز سريع وعمر تشغيل أطول، واستهلاك أقل للطاقة الكهربائية، بفضل تقنية البلازما الباردة.

يُذكر أن الاختراعين قام بها فريقان متخصصان من كوادر أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة، وذلك ضمن رؤية الجامعة ورسالتها لتحقيق التفوق في التعليم والتدريب، والبحث العلمي والابتكار.

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