ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح

ضبطت شرطة محافظة رماح أحد الأشخاص نتيجة مخالفته الأنظمة والتعليمات في إحدى الفعاليات وإعاقته عمل الجهات الأمنية وافتعاله الفوضى وصدمه حاجز بوابة دخول بمركبته.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.