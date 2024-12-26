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تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العام

ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح

الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ الساعة ١:٠١ صباحاً
ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت شرطة محافظة رماح أحد الأشخاص نتيجة مخالفته الأنظمة والتعليمات في إحدى الفعاليات وإعاقته عمل الجهات الأمنية وافتعاله الفوضى وصدمه حاجز بوابة دخول بمركبته.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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