ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح

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ضبطت شرطة محافظة رماح أحد الأشخاص نتيجة مخالفته الأنظمة والتعليمات في إحدى الفعاليات وإعاقته عمل الجهات الأمنية وافتعاله الفوضى وصدمه حاجز بوابة دخول بمركبته.
وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
🎥| شرطة محافظة رماح تضبط شخصًا لمخالفته الأنظمة والتعليمات بإثارة الفوضى وصدم حاجز بوابة دخول بمركبته في إحدى الفعاليات. pic.twitter.com/cY2xDdY9Yk
— الأمن العام (@security_gov) December 26, 2024