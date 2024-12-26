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طبقًا لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية

قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات

الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣١ مساءً
قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات
المواطن - واس

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أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارين من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية يقضيان بالموافقة على قبول طلبين لتقييد دعويين جماعيتين مقدمتين من أحد المستثمرين ضد الرئيس التنفيذي وبعض موظفي شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري.

قرار لجنة الفصل في المنازعات

ووفقًا لقراري لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، فإن طلبي تقييد الدعاوى الجماعية قدما ضد الرئيس التنفيذي وبعض موظفي شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، الصادر بحقهم قرارين نهائيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية: القرار رقم (3478/ل.س/2024م لعام 1446هـ) والمعلن عنه على موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 05/ 05/ 1446 الموافق 07/ 11/ 2024، والقرار رقم (3155/ل.س/2023م لعام 1445هـ) والمعلن عنه على موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 07/ 12/ 1445هـ الموافق 13/ 06/ 2024م.

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وقد طلب المدعي إلزام المدعى عليهم بتعويضه عن الخسائر المترتبة جراء عمليات الشراء التي قام بها في أسهم الشركة نتيجة المخالفات المرتكبة.

منازعات الأوراق المالية

وأبانت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 16/ 02/ 2011م، وقام بالاحتفاظ به حتى نهاية تداول يوم 12/ 02/ 2019م، وأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 13/ 02/ 2019م، وقام بالاحتفاظ به لحين تعليق تداول سهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) في تاريخ 01/ 04/ 2019م، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعويين الجماعيتين المشار إليهما، وذلك خلال مدة (90) يومًا من تاريخ إعلان الأمانة المنشور بتاريخ 25/ 06/ 1446هـ، الموافق 26/ 12/ 2024م، استنادًا إلى المادة الـ (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وستدرس لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الطلبات وفق الإجراءات النظامية، على أن يكون تقديم الطلب من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة السوق المالية.

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