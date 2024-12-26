منصة راعي النظر تدخل موسوعة جينيس

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حققت منصة “راعي النظر” التي يرعاها نادي الإبل، إنجازًا عالميًّا نوعيًّا بإدراجها في موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية، لتصبح بذلك أكبر منصة رقمية تحتوي على مسجلين مخصصة للتراث الإنساني والإبل على مستوى العالم.
وتسلم شهادة الموسوعة رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، ليُعدّ هذا الاعتراف الدولي نجاحًا متزامنًا مع النجاح الكبير الذي حققته المنصة عبر استضافتها هذا العام مسابقة “منقية الجزيرة”، التي شهدت تفاعلًا غير مسبوق من عشاق الإبل والتراث، ما يعكس قدرة المملكة على الدمج بين الأصالة والتقنيات الحديثة.
وتُعد المنصة من أبرز المبادرات الرقمية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، التي تهدف إلى تعزيز وتوثيق علاقة الجماهير بالتراث الثقافي للإبل، وشهدت إلى جانب تسجيلها عددًا قياسيًّا من المستخدمين، أكثر من 30 مليون زيارة خلال 20 يومًا فقط.
وبهذا الإنجاز، تؤكد منصة “راعي النظر” مكانتها بصفتها أيقونة رقمية للتراث، وتفتح المجال لمزيد من الابتكارات في دمج الهوية الثقافية السعودية مع التقنيات الحديثة، بما يعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة عالمية للتميز والابتكار.