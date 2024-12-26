نسيان مريض في غرفة ضماد بأحد مراكز حفر الباطن يثير جدلًا واسعًا

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شهد أحد المراكز الصحية غرب محافظة حفر الباطن صباح أمس الأربعاء حادثة غريبة، تمثلت في نسيان مريض داخل غرفة الضماد بعد مغادرة الموظفين وإغلاق المركز.
وأوضح أحد المقربين من المريض أن الأخير راجع المركز الصحي بسبب معاناته من ربو حاد، حيث تم إدخاله إلى غرفة الضماد فور وصوله، وهي الغرفة التي تحتوي على جهاز الأكسجين . إلا أن الموظفين غادروا المبنى وأغلقوا المركز دون الانتباه لوجوده؛ مما دفع المريض إلى التواصل مع وزارة الصحة عبر رقم الطوارئ (937) للإبلاغ عن الحادثة.
وقد باشرت الجهات الأمنية والدفاع المدني والنقل الإسعافي الحادثة فور تلقي البلاغ، حيث تم إخراج المريض بحضور إدارة المركز الصحي .
أفادت مصادر مطلعة لـ”المواطن” أن جميع المراكز الصحية في محافظة حفر الباطن تخلو من الحراسات الأمنية، رغم أن بعضها يعمل على فترتين. ويُعد هذا الإجراء غير الكافي أحد الأسباب المحتملة لحدوث مثل هذه الحوادث التي تهدد سلامة المرضى.
وفي محاولة لتوضيح الملابسات، تواصلت “المواطن” مع المتحدث الرسمي لتجمع حفر الباطن الصحي لمعرفة الإجراءات المتبعة لضمان عدم تكرار هذه الحوادث مستقبلًا، إلا أنها لم تحصل على رد حتى لحظة تحرير الخبر.