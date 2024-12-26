وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن

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أعلنت شركة جوتن السعودية للدهانات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من ينبع، وخميس مشيط..
وبيّنت شركة جوتن، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مخطط التوقعات والطلب (ينبع).
– مخطط الإرسال (ينبع).
– مدير مبيعات المنطقة/ الديكورات (خميس مشيط).
– مخطط الإنتاج (ينبع).
وأوضحت شركة جوتن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يناير 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)