Icon

مرافق جدة السياحية جاهزة لاستقبال الزوار خلال الإجازة Icon الميزان التجاري ينمو بـ 30% في أكتوبر 2024م ويبلغ أكثر من 20 مليار ريال Icon نجاح علاج أول حالة دوالي الساقين بتقنية المايكروويف في السعودية  Icon التزموا بقواعد السلامة المرورية لضمان رحلة آمنة خلال الإجازة Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12102 نقطة Icon خطوات طلب تقرير شهادة خلو سوابق عبر أبشر Icon الغذاء والدواء تحذر مخالفي نظامها: السجن 10 سنوات وغرامة Icon تجمد الماء وارد.. الليلة ذروة الموجة الباردة Icon 142 حديقة ومتنزهًا تستقبل أهالي وزوار الباحة Icon القبض على مخالفين لتهريبهما 89550 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن

الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة جوتن السعودية للدهانات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من ينبع، وخميس مشيط..

تفاصيل وظائف شركة جوتن

وبيّنت شركة جوتن، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
#وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 3 مدن

#وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 3 مدن

وظائف شاغرة بشركة بترورابغ

وظائف شاغرة بشركة بترورابغ

– مخطط التوقعات والطلب (ينبع).

– مخطط الإرسال (ينبع).

– مدير مبيعات المنطقة/ الديكورات (خميس مشيط).

– مخطط الإنتاج (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جوتن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يناير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ ساماكو للسيارات في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ ساماكو للسيارات في 3...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال
حصاد اليوم

وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS في 5 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS في 5...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة مطارات جدة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة مطارات جدة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة بارسونز
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة بارسونز

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

حصاد اليوم