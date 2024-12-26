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وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشؤون الصحية في كل من القصيم، والرياض، والمدينة المنورة، والطائف، وجدة.

تفاصيل وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

وبينت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– استشاري مساعد علاج جذور الأسنان.

– أخصائي التخدير.

– استشاري جراحة الصدر.

– استشاري مساعد أمراض اللثة.

– استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين.

– استشاري مساعد تقويم الأسنان.

– استشاري مساعد طب أسنان أطفال.

– صيدلاني/ المواد الصيدلانية المشعة.

– فني اتصالات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يناير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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