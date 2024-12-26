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وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول تخطيط ودراسات وتنظيم.

– خبير أول تخطيط ودراسات وتنظيم.

– أخصائي أول منشآت.

– أخصائي أول مكامن.

– خبير مكامن.

– كبير مهندسين تنظيم وتخطيط أعمال تكرير وتجزئة غاز طبيعي.

– كبير مهندسين تنظيم وتخطيط أعمال توزيع وفرض.

– مستشار/ العلاقات الإستراتيجية.

– أخصائي أول تخطيط وتطوير أعمال الشركات الكبرى.

– خبير تقييم ومتابعة أعمال الشركات الكبرى.

– أخصائي أول أتمتة نماذج رياضية.

– مشرف فريق/ أمانة لجان النظر في المخالفات.

– مهندس محترف البتروكيماويات الوسيطة والتحويلية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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