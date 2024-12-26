وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة ابتكار للتقنية المحدودة، وشركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات، والمعمر لأنظمة المعلومات” في كل من ينبع، والجبيل.
وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي اختبار الاختراقات (للجنسين/ ينبع).
– مهندس أمن سيراني (عدد وظيفتين للجنسين/ الجبيل).
– مطور أول تطبيقات (الجبيل).
وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 5 يناير 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)