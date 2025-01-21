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أمطار وصواعق رعدية في طريف من الثالثة عصرًا

الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
أمطار وصواعق رعدية في طريف من الثالثة عصرًا
المواطن - فريق التحرير

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، يصاحبها رياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية.

وبين مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، أن الحالة تبدأ من يوم غدٍ الأربعاء الساعة 3 عصرًا وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً من نفس اليوم.

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