أمطار وصواعق رعدية في طريف من الثالثة عصرًا

نيابةً عن ولي العهد.. فيصل بن فرحان يصل باريس للمشاركة في قمة العمل من أجل الذكاء الاصطناعي آلية تسجيل الموظف في برنامج توطين الحد الأقصى لاستخدام الجوال للأطفال حمدالله يخطف نجومية الجولة الـ19 توقعات الطقس الثلاثاء والأربعاء.. غبار وأمطار متفرقة وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا للقادمين عبر مطار الملك خالد تزامنًا مع ليب 25 أفضل 3 أهداف بالجولة الـ19 بدوري روشن موعد صرف الدعم لمستفيدي برنامج ريف الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس ناميبيا احذروا انتحال صفة ذوي الإعاقة للحصول على مزايا غير مشروعة
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، يصاحبها رياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية.
وبين مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، أن الحالة تبدأ من يوم غدٍ الأربعاء الساعة 3 عصرًا وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً من نفس اليوم.