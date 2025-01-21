الأولوية لسكن الأسرة قبل الاستثمار

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أكد المستشار المالي سالم باشميل، أن الأولوية يجب أن تكون لسكن الأسرة قبل الاستثمار والانطلاق في المشاريع.
وتابع باشميل خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، أنه في حالة توفر المبلغ للسكن يجب تقديمه كأولوية لأنه يوفر النجاح المالي والأسري.
ولفت إلى أن الاستثمار بأي مبلغ قد يؤدي إلى زيادة أو خسارة وفق طبيعة الاستثمار الذي يتضمن مخاطر؛ لذلك يجب تأمين السكن أولًا؛ وذلك لأن الأسرة لا تتحمل أي مغامرات.