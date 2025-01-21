الذهب عند أعلى مستوى في شهرين مع هبوط الدولار

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قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين أمس الثلاثاء مع هبوط الدولار وسعي المستثمرين إلى حيازة المعدن الأصفر.
وصعد أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 2742.48 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 19:36 بتوقيت جرينتش مسجلًا أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر، وهو غير بعيد عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي بلغه في أكتوبر تشرين الأول عند 2790.15 دولار.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2759.20 دولار عند التسوية.
وانخفض مؤشر الدولار 1.2% ليقترب من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، وهو ما يجعل المعدن النفيس أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 30.77 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1.1% إلى 955.5 دولار ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين الذي ظل عند 942.40 دولار.