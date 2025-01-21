Icon

نيابةً عن ولي العهد.. فيصل بن فرحان يصل باريس للمشاركة في قمة العمل من أجل الذكاء الاصطناعي Icon آلية تسجيل الموظف في برنامج توطين Icon الحد الأقصى لاستخدام الجوال للأطفال Icon حمدالله يخطف نجومية الجولة الـ19 Icon توقعات الطقس الثلاثاء والأربعاء.. غبار وأمطار متفرقة Icon وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا للقادمين عبر مطار الملك خالد تزامنًا مع ليب 25  Icon أفضل 3 أهداف بالجولة الـ19 بدوري روشن Icon موعد صرف الدعم لمستفيدي برنامج ريف Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس ناميبيا Icon احذروا انتحال صفة ذوي الإعاقة للحصول على مزايا غير مشروعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
صعد في المعاملات الفورية 1.3%

الذهب عند أعلى مستوى في شهرين مع هبوط الدولار

الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
الذهب عند أعلى مستوى في شهرين مع هبوط الدولار
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين أمس الثلاثاء مع هبوط الدولار وسعي المستثمرين إلى حيازة المعدن الأصفر.

أسعار الذهب

وصعد أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 2742.48 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 19:36 بتوقيت جرينتش مسجلًا أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر، وهو غير بعيد عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي بلغه في أكتوبر تشرين الأول عند 2790.15 دولار.

قد يهمّك أيضاً
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 208 ريالات

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 208 ريالات

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب والفضة في بداية التعاملات

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب والفضة في بداية التعاملات

أسعار الذهب
أسعار الذهب

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2759.20 دولار عند التسوية.

وانخفض مؤشر الدولار 1.2% ليقترب من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، وهو ما يجعل المعدن النفيس أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 30.77 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1.1% إلى 955.5 دولار ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين الذي ظل عند 942.40 دولار.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعر الذهب اليوم الجمعة في السعودية
السعودية اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في السعودية

السعودية اليوم
تراجع أسعار الذهب إلى 2784.84 دولار للأوقية
السوق

تراجع أسعار الذهب إلى 2784.84 دولار للأوقية

السوق
العملات اليوم.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى في 8 أسابيع مقابل الين
السوق

العملات اليوم.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى في...

السوق
سعر الذهب يقفز إلى مستوى قياسي جديد
السوق

سعر الذهب يقفز إلى مستوى قياسي جديد

السوق
انخفاض أسعار الذهب في المملكة
السوق

انخفاض أسعار الذهب في المملكة

السوق
ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%
السوق

ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة...

السوق