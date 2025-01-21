القبض على مقيمين لنشرهما محتوى مرئيًّا ذا دلالات جنسية بالرياض

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمين لنشرهما محتوى مرئيًّا ذا دلالات جنسية، وآخر لمخالفته الآداب العامة.
وقبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لنشرهما محتوى مرئيًّا ذا دلالات جنسية ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وآخر من الجنسية نفسها لمخالفته الآداب العامة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.