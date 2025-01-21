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الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق بولو

الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٧ صباحاً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق بولو
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية ، إثر اندلاع حريق في منتجع بولاية بولو في الجمهورية التركية وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان:” علمنا بنبأ اندلاع حريق في منتجع بولاية بولو في الجمهورية التركية ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية التركية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، ويحفظكم وشعب الجمهورية التركية من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب”.

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كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية إثر اندلاع حريق في منتجع بولاية بولو في الجمهورية التركية وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ اندلاع حريق في منتجع بولاية بولو في الجمهورية التركية ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب”.

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