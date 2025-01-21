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ضمن منافسات دوري روشن

الهلال يواصل انتصاراته ويعبر الوحدة برباعية

الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٢ مساءً
الهلال يواصل انتصاراته ويعبر الوحدة برباعية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بفوز الأزرق بأربعة أهداف مقابل هدف.

تقدم الهلال ضد الوحدة

وبدأت مباراة الهلال ضد الوحدة، التي أُقيمت على ملعب “المملكة أرينا” في الرياض بشكل سريع، وتمكن الأزرق من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة السابعة عن طريق ماركوس ليوناردو.

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ماركوس ليوناردو
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

ونجح النجم البرازيلي مالكوم في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 11، وكاد الأزرق أن يهز الشباك بالهدف الثالث عند الدقيقة 16، إلا أن القائم أنقذ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة.

وسيطر الأزرق على اللعب في وسط الملعب، فيما ظهر دفاع فرسان مكة بشكل أفضل بعد استقبال هدفين مبكرين، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الوحدة بثنائية.

مالكوم
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

مالكوم والحمدان يسجلان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريقان، وتألق الحارس المغربي ياسين بونو وتصدى لتسديدة من يوسف أمين عند الدقيقة 57، وسيطر الأزرق على اللعب وكان الطرف الأخطر.

وأحرز مالكوم الهدف الثالث برأسية عند الدقيقة 82، ونجح كريغ غودوين في تقليص الفارق عند الدقيقة 89، قبل أن يسجل عبدالله الحمدان هدفًا رابعًا عند الدقيقة 91، لتنتهي المباراة بفوز الهلال ضد الوحدة.

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