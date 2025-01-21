الهلال يواصل انتصاراته ويعبر الوحدة برباعية

انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بفوز الأزرق بأربعة أهداف مقابل هدف.

تقدم الهلال ضد الوحدة

وبدأت مباراة الهلال ضد الوحدة، التي أُقيمت على ملعب “المملكة أرينا” في الرياض بشكل سريع، وتمكن الأزرق من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة السابعة عن طريق ماركوس ليوناردو.

ونجح النجم البرازيلي مالكوم في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 11، وكاد الأزرق أن يهز الشباك بالهدف الثالث عند الدقيقة 16، إلا أن القائم أنقذ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة.

وسيطر الأزرق على اللعب في وسط الملعب، فيما ظهر دفاع فرسان مكة بشكل أفضل بعد استقبال هدفين مبكرين، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الوحدة بثنائية.

مالكوم والحمدان يسجلان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريقان، وتألق الحارس المغربي ياسين بونو وتصدى لتسديدة من يوسف أمين عند الدقيقة 57، وسيطر الأزرق على اللعب وكان الطرف الأخطر.

وأحرز مالكوم الهدف الثالث برأسية عند الدقيقة 82، ونجح كريغ غودوين في تقليص الفارق عند الدقيقة 89، قبل أن يسجل عبدالله الحمدان هدفًا رابعًا عند الدقيقة 91، لتنتهي المباراة بفوز الهلال ضد الوحدة.