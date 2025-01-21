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بنود تؤثر في أهلية حساب المواطن

الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٧ مساءً
بنود تؤثر في أهلية حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أكد حساب المواطن أن الأهلية تتأثر حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه وهي الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقييم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه.

وتابع البرنامج عبر منصة إكس: أنه يلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال دراسة الأهلية وذلك بعد تحديث البيانات في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

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إيداع دعم حساب المواطن

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع حساب المواطن
الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب
تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.

سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

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