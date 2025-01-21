حفل أحلام.. 3 بروفات تسبق الحفل ونفاد التذاكر

تستعد الفنانة أحلام لحفلها القادم في 23 يناير على مسرح أبو بكر سالم، بتنظيم من شركة “بنش مارك”.

وأُعدّت صالة خاصة في مسرح أبو بكر سالم لإجراء البروفات، حيث أدت الفرقة الموسيقية والفنانة أحلام عددًا من البروفات التي استمرت 3 ليالٍ قبل الحفل بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد.

وأعلنت الشركة المنظمة عن نفاد جميع تذاكر حفل فنانة العرب أحلام.

الجدير بالذكر أن الحفل يتزامن مع إطلاق الفنانة ألبومها الجديد “أحلام 2025”، الذي يحمل شعار “صنع في السعودية”.