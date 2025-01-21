Icon

نيابةً عن ولي العهد.. فيصل بن فرحان يصل باريس للمشاركة في قمة العمل من أجل الذكاء الاصطناعي Icon آلية تسجيل الموظف في برنامج توطين Icon الحد الأقصى لاستخدام الجوال للأطفال Icon حمدالله يخطف نجومية الجولة الـ19 Icon توقعات الطقس الثلاثاء والأربعاء.. غبار وأمطار متفرقة Icon وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا للقادمين عبر مطار الملك خالد تزامنًا مع ليب 25  Icon أفضل 3 أهداف بالجولة الـ19 بدوري روشن Icon موعد صرف الدعم لمستفيدي برنامج ريف Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس ناميبيا Icon احذروا انتحال صفة ذوي الإعاقة للحصول على مزايا غير مشروعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار

حفل أحلام.. 3 بروفات تسبق الحفل ونفاد التذاكر

الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٢ مساءً
حفل أحلام.. 3 بروفات تسبق الحفل ونفاد التذاكر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تستعد الفنانة أحلام لحفلها القادم في 23 يناير على مسرح أبو بكر سالم، بتنظيم من شركة “بنش مارك”.

وأُعدّت صالة خاصة في مسرح أبو بكر سالم لإجراء البروفات، حيث أدت الفرقة الموسيقية والفنانة أحلام عددًا من البروفات التي استمرت 3 ليالٍ قبل الحفل بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد.

قد يهمّك أيضاً
ضمك والرياض .. موقعة المتناقضات بين أحلام الصعود وآمال الهروب من الهبوط

ضمك والرياض .. موقعة المتناقضات بين أحلام الصعود وآمال الهروب من الهبوط

أحلام تدعم شيرين برسالة وصورة

أحلام تدعم شيرين برسالة وصورة

وأعلنت الشركة المنظمة عن نفاد جميع تذاكر حفل فنانة العرب أحلام.

الجدير بالذكر أن الحفل يتزامن مع إطلاق الفنانة ألبومها الجديد “أحلام 2025”، الذي يحمل شعار “صنع في السعودية”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد