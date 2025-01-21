خطوات تحديث رقم الجوال في تطبيق أبشر

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أكدت منصة أبشر أنه يمكن تحديث رقم الجوال عبر التطبيق ولا يتطلب الأمر تسجيل الدخول.
وأوضحت عبر منصة إكس أن خطوات تحديث رقم الجوال عبر تطبيق أبشر تكون من خلال اختيار تبويب المزيد واختيار إدارة الهوية الرقمية ثم اختيار اغيير رقم الجوال أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية تجاوز عدد الهويّات الرقمية أكثر من 28 مليون هويّة رقمية موحّدة أصدرتها عبر منصتها الإلكترونية “أبشر”، ويمكن لها الاستفادة من خدمات قطاعات الوزارة عبر منصات “أبشر أفراد، أبشر أعمال، وأبشر حكومة”، والوصول لما يزيد على (500) جهة حكومية وخاصة، من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحّد “نفاذ”، وتنفيذ خدمات التحول الرقمي، والتعاملات الإلكترونية الوطنية، بكل سهولة وموثوقية.
وتمثّل الهوية الرقمية أحد الحلول التي تمكّن المستفيد من تنفيذ خدماته إلكترونيًّا، وفق أعلى معايير الجودة، إذ أسهمت وزارة الداخلية بالتكامل مع الجهات الحكومية بفاعلية في تقدّم المملكة بمؤشر الأمم المتحدة، وريادتها في الخدمات الرقمية بالاستفادة من الممكّنات التقنية، لتحسين إجراءات الخدمات وتقديمها إلكترونيًّا، لتوفير تجربة رقمية متميّزة، والرفع من رضا المستفيد.
وكانت “أبشر” حقّقت أرقامًا غير مسبوقة خلال العام الماضي بتجاوز العمليات اليومية المنفّذة أكثر من (605) آلاف عملية، وفّرت للمستفيدين خدمة رقمية من مكان وجودهم، دون الحاجة إلى مراجعة مقار قطاعات وزارة الداخلية.