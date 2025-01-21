طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء.
وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس: إن طرح المزاد عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.
وتابعت أن طريقة الوصول إلى الخدمة، تشمل: الدخول على منصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار “المرور”، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.