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بمدة أقصاها 5 أيام لجميع المستفيدين

موعد إيداع الدعم السكني وتنويه بشأن الأقساط

الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠١ مساءً
موعد إيداع الدعم السكني وتنويه بشأن الأقساط
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج سكني أن وزارة البلديات والإسكان تلتزم باستمرارية إيداع مبلغ الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام لجميع المستفيدين.

وتابع سكني عبر منصة إكس: أم ذلك يأتي باستثناء القسط الأول يتم إيداعه بعد السداد أيًّا كان التاريخ، كما نود التنويه بأهمية سداد الأقساط حسب الجدولة الخاصة بكم مع الجهة الممولة.

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الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

43 خدمة رقمية

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

ويحرص الصندوق العقاري على تنويع الحلول والمزايا التمويلية وإيجاد الحلول الداعمة للتحديات التمويلية التي تواجه المستفيدين ومعالجتها؛ لتسهيل رحلة تملكهم للسكن الملائم، مشددًا على أهمية التزام المستفيدين، وتحديث مراحل بناء منازلهم إلكترونيًّا من خلال بوابة الصندوق لضمان استمرار الدعم السكني.

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