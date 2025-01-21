Icon

نيابةً عن ولي العهد.. فيصل بن فرحان يصل باريس للمشاركة في قمة العمل من أجل الذكاء الاصطناعي Icon آلية تسجيل الموظف في برنامج توطين Icon الحد الأقصى لاستخدام الجوال للأطفال Icon حمدالله يخطف نجومية الجولة الـ19 Icon توقعات الطقس الثلاثاء والأربعاء.. غبار وأمطار متفرقة Icon وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا للقادمين عبر مطار الملك خالد تزامنًا مع ليب 25  Icon أفضل 3 أهداف بالجولة الـ19 بدوري روشن Icon موعد صرف الدعم لمستفيدي برنامج ريف Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس ناميبيا Icon احذروا انتحال صفة ذوي الإعاقة للحصول على مزايا غير مشروعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تعد من أحدث التقنيات العالمية بفضل أمانها

نجاح أول قسطرة للرجفان الأذيني بـ Pulse Field Ablation في الجنوبية

الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٠ مساءً
نجاح أول قسطرة للرجفان الأذيني بـ Pulse Field Ablation في الجنوبية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تمكّن فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد للقلب، أحد مكونات تجمع عسير الصحي، من إجراء أول عملية قسطرة علاجية للرجفان الأذيني باستخدام تقنية “الاستئصال بالحقل النبضي” (Pulse Field Ablation)، التي تعد من أحدث التقنيات العالمية بفضل أمانها وفعاليتها العالية مقارنة بطرق العلاج التقليدية.

وأوضح تجمع عسير الصحي أن العملية أجريت بقيادة استشاريي كهربائية القلب الدكتور عبدالله الشهري, والدكتور عبدالإله الشهري، وبمشاركة استشاري التخدير الدكتور أحمد فتحي, وفريق التمريض والفنيين بقسم القسطرة.

قد يهمّك أيضاً
لأول مرة في الجنوب.. بدء برنامج دبلوم تمريض الطوارئ في جازان

لأول مرة في الجنوب.. بدء برنامج دبلوم تمريض الطوارئ في جازان

على طريقة زوجة ترامب.. زعيم كوريا الشمالية يختار مغنيته المفضلة لإحياء حفل في جارته الجنوبية

على طريقة زوجة ترامب.. زعيم كوريا الشمالية يختار مغنيته المفضلة لإحياء حفل...

وتعتمد التقنية على استخدام حقل كهربائي نبضي بدلًا من الحرارة أو البرودة؛ لاستهداف الأنسجة غير الطبيعية المسببة لاضطراب النبض، مما يسمح بتدميرها بدقة دون التأثير على الأنسجة السليمة المجاورة.

وتتميز التقنية بسرعة تعافي المريض، حيث يغادر المريض المستشفى في اليوم التالي للعملية بصحة جيدة، كما يعد هذا الانجاز الأول من نوعه في المنطقة الجنوبية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد