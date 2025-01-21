نجاح أول قسطرة للرجفان الأذيني بـ Pulse Field Ablation في الجنوبية

تمكّن فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد للقلب، أحد مكونات تجمع عسير الصحي، من إجراء أول عملية قسطرة علاجية للرجفان الأذيني باستخدام تقنية “الاستئصال بالحقل النبضي” (Pulse Field Ablation)، التي تعد من أحدث التقنيات العالمية بفضل أمانها وفعاليتها العالية مقارنة بطرق العلاج التقليدية.

وأوضح تجمع عسير الصحي أن العملية أجريت بقيادة استشاريي كهربائية القلب الدكتور عبدالله الشهري, والدكتور عبدالإله الشهري، وبمشاركة استشاري التخدير الدكتور أحمد فتحي, وفريق التمريض والفنيين بقسم القسطرة.

وتعتمد التقنية على استخدام حقل كهربائي نبضي بدلًا من الحرارة أو البرودة؛ لاستهداف الأنسجة غير الطبيعية المسببة لاضطراب النبض، مما يسمح بتدميرها بدقة دون التأثير على الأنسجة السليمة المجاورة.

وتتميز التقنية بسرعة تعافي المريض، حيث يغادر المريض المستشفى في اليوم التالي للعملية بصحة جيدة، كما يعد هذا الانجاز الأول من نوعه في المنطقة الجنوبية.