Icon

نيابةً عن ولي العهد.. فيصل بن فرحان يصل باريس للمشاركة في قمة العمل من أجل الذكاء الاصطناعي Icon آلية تسجيل الموظف في برنامج توطين Icon الحد الأقصى لاستخدام الجوال للأطفال Icon حمدالله يخطف نجومية الجولة الـ19 Icon توقعات الطقس الثلاثاء والأربعاء.. غبار وأمطار متفرقة Icon وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا للقادمين عبر مطار الملك خالد تزامنًا مع ليب 25  Icon أفضل 3 أهداف بالجولة الـ19 بدوري روشن Icon موعد صرف الدعم لمستفيدي برنامج ريف Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس ناميبيا Icon احذروا انتحال صفة ذوي الإعاقة للحصول على مزايا غير مشروعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

وصول قوافل سعودية جديدة لإغاثة العائدين إلى شمال قطاع غزة

الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٨ مساءً
وصول قوافل سعودية جديدة لإغاثة العائدين إلى شمال قطاع غزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وصلت أمس قوافل مساعدات سعودية جديدة إلى شمال قطاع غزة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

حقائب إيوائية

وتحتوي القوافل المرسلة على حقائب إيوائية تشتمل على الأغطية، والفُرش، وأواني الطهي، وأوعية المياه، وغيرها من المواد الضرورية بهدف إغاثة السكان العائدين إلى مناطق سكناهم في شمال القطاع.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع بوريل وهانكي

فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع بوريل وهانكي

لقطات موجعة ومشاهد لا توصف لمأساة مخيم جباليا

لقطات موجعة ومشاهد لا توصف لمأساة مخيم جباليا

ومن المتوقع أن يبدأ المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة بتوزيع هذه الحقائب على المستفيدين فورا، وذلك بهدف مساعدتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية بعد عودتهم إلى منازلهم التي تعرضت للتدمير.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة البرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 56 لمساعدة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة
السعودية اليوم

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 56 لمساعدة...

السعودية اليوم
وصول 25 شاحنة إغاثية سعودية لدعم المستشفيات والمراكز الصحية جنوب غزة
السعودية اليوم

وصول 25 شاحنة إغاثية سعودية لدعم المستشفيات...

السعودية اليوم
الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات الإسرائيلية العنصرية المعادية للسلام
العالم

الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات الإسرائيلية العنصرية المعادية...

العالم
وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة لدعم المؤسسات الصحية في جنوب غزة
السعودية اليوم

وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة لدعم المؤسسات...

السعودية اليوم
مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 25 شاحنة مستلزمات طبية جنوب غزة
السعودية اليوم

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 25 شاحنة...

السعودية اليوم
الصين ردًّا على مقترح ترامب: غزة للفلسطينيين
العالم

الصين ردًّا على مقترح ترامب: غزة للفلسطينيين

العالم
340 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية تدخل إلى قطاع غزة اليوم
العالم

340 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية تدخل إلى...

العالم