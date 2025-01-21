وظائف شاغرة لدى المركز الوطني لإدارة النفايات

أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز إدارة النفايات

وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي بيانات جيومكانية.

– أخصائي أول بيانات جيومكانية.

– خبير بحث وتطوير وابتكار.

– خبير تحول رقمي.

– خبير بيانات جيومكانية.

– مدير وحدة أمانة لجنة النظر في المخالفات.

– مدير إدارة العقود والاتفاقيات.

– أخصائي أول مراجعة داخلية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يناير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)