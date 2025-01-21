ولي العهد والوزراء عقب جلسة اليوم في المخيم الشتوي بالعلا

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وثقت صورة جماعية، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وأصحاب السمو والمعالي عقب جلسة مجلس الوزراء الذي عقد في المخيم الشتوي في العلا اليوم.
ورأس الأمير محمد بن سلمان الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم، في العُلا، واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اتخذ المجلس العديد من القرارات.