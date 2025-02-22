أكثر من 10 آلاف زائر لـ ذاكرة الأرض في أبها

شهدت فعالية “ذاكرة الأرض” المقامة في حديقة المحالة بمدينة أبها، إقبالًا كبيرًا من الأهالي والزوار، مستقطبة أكثر من 10 آلاف زائر من مختلف الفئات العمرية.

وقدّمت الفعالية لزوارها رحلة ممتعة عبر الزمن، تعرّفوا خلالها على مراحل تأسيس المملكة وتطورها، بالإضافة إلى مجموعة من الأركان التفاعلية .

ركن الأطفال

ويضم ركن الأطفال مراسم خاصة للطفل، وألعاب تفاعلية تهدف إلى تعريف الأطفال بمراحل تأسيس المملكة بطريقة مبسطة وجذابة، كما تضمن الركن أنشطة ترفيهية تعزز لدى الصغار قيم الانتماء للوطن والفخر بتاريخه المملكة.

وفي ركن “المزين” الذي جذب اهتمام العائلات، بارتداء الملابس الشعبية القديمة، مما أضفى طابعًا تراثيًا أصيلًا على الفعالية.

وفي الركن المخصص لمراحل التأسيس يستمع الزائر إلى شرح عن تاريخ الدولة السعودية ومراحل توسعها وازدهارها، ثم يتجول الزائر في شاشات تفاعلية توضح وتشرح مرحلة توحيد المملكة العربية السعودية مع عرض مرئي يوضح الجهود العظيمة التي بذلت لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

ركن تعريفي

وفي الركن التعريفي بمسار الرؤية، يتم عرض أهداف الرؤية وإنجازاتها، مع شرح مبسط لزوار الفعالية حول كيفية مساهمة كل فرد في تحقيق هذه الرؤية الطموحة.

وعند النهاية ، يجد الزائر الساحة التراثية والفنية، التي تحظى بتنوع مختلف في العروض، حيث قدمت الفرق الشعبية عروضًا حية للألوان التراثية المختلفة، بالإضافة إلى عزف البيانو والعود، مما أضفى أجواءً من البهجة والترفيه على الزوار، كما خُصصت أركان للمنحوتات والمقتنيات الثمينة التي تجسد تاريخ المنطقة وثقافتها ليصطحبها الزائر معه للذكرى حينما يعتزم المغادرة.