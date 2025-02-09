الإطاحة بـ 3 شبكات إجرامية تمتهن تهريب المخدرات والقبض على 19 عنصرًا بينهم 5 من وزارة الداخلية

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صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن المتابعة الأمنية لنشاطات تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها فيها، وبناء على ما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة بالوزارة، تم ضبط وتفكيك (3) شبكات إجرامية تمتهن تهريب المواد المخدرة والاتجار بترويجها في مناطق عسير وجازان والشرقية، وتنسيق نقلها إلى مناطق أخرى في المملكة، وغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بها، وقد تم القبض على (19) عنصرًا من المتورطين في نشاطاتها، بينهم (5) من وزارة الداخلية، و(7) من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و(3) من وزارة الدفاع، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف الوطن وشبابه بالمخدرات، وستتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان.
عبدالمحسن مزيد المطيري
الله يقويكم ويجزاكم الخير الا الإمام من أجل
وطننا الغالي الخبيب اصلخو جلودهم صلخ
كل واحد يستلم راتب شهري خمسه عشر الف ريال
اقل شي هذولي صلخ جلدهم مايكفي